



Иран поставил России новейшие высокоточные авиабомбы для ударов по Украине

Иран впервые поставил России новые высокоточные авиабомбы Qaem-5 для ударов по Украине. Об этом сообщает издание Bild.



Эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репки изучил видеозапись из Курской области, где разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.



По данным аналитика, именно этот дрон нес новейшие иранские управляемые авиабомбы Qaem-5 ("Каим-5"). Примечательно, что в Иране их взяли на вооружение только в 2019 году.



"Судя по всему, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал", - отметил Репке.



До этого случая российские оккупанты не применяли высокоточные Qaem-5 в Украине. По словам Репке, их использование указывает на "новый уровень" военного сотрудничества Тегерана и Москвы.



Отметим, что Иран с первых месяцев полномасштабного вторжения поддерживает Россию в войне против Украины и оказывает стране-агремору военную помощь.



В частности, Тегеран передал Москве дроны-камикадзе, которыми оккупанты с осени 2022 года атакуют Украину.



Также Иран разработал для РФ новый "взрывной" дрон Shahed-107, который Москва может использовать против Украины. Иран также отмечает, что Иран близок к тому, чтобы предоставить стране-агрессору ракеты класса "земля-земля".