



Иран поклялся, что не хочет войны

Иран не заинтересован в расширении войны на Ближнем Востоке.



Такое заявление, находясь в Бейруте, сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.



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"Иран и Ливан подтверждают, что война не является решением проблемы, и что мы никогда не стремились к ее расширению", - поклялся министр на встрече с ливанским коллегой.



Ранее Абдоллахиян встретился с Бейруте с генсеком "Хизбаллы" Хасаном Насраллой, который недавно угрожал "уничтожением Израиля".