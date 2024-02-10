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Иран поклялся, что не хочет войны
10.02.2024 17:14 Алина Груднева

Иран поклялся, что не хочет войны

Иран не заинтересован в расширении войны на Ближнем Востоке.

Такое заявление, находясь в Бейруте, сделал министр иностранных дел Исламской Республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

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"Иран и Ливан подтверждают, что война не является решением проблемы, и что мы никогда не стремились к ее расширению", - поклялся министр на встрече с ливанским коллегой.

Ранее Абдоллахиян встретился с Бейруте с генсеком "Хизбаллы" Хасаном Насраллой, который недавно угрожал "уничтожением Израиля".

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