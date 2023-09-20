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Иран похвастался перед Шойгу своими дронами и ракетами
20.09.2023 23:15 Алина Груднева

Иран похвастался перед Шойгу своими дронами и ракетами

Официальные лица Ирана провели министру обороны РФ Сергею Шойгу экскурсию на выставке аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.

По данным оборонного ведомства России, перед ним похвастались продукцией иранского военно-промышленного комплекса.

"Шойгу ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", — сказано в заявлении.

Также перед Шойгу похвастались новыми образцами беспилотников и "трофейными дронами" американского производства.
 

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