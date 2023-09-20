Иран похвастался перед Шойгу своими дронами и ракетами
Официальные лица Ирана провели министру обороны РФ Сергею Шойгу экскурсию на выставке аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.
По данным оборонного ведомства России, перед ним похвастались продукцией иранского военно-промышленного комплекса.
"Шойгу ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", — сказано в заявлении.
Также перед Шойгу похвастались новыми образцами беспилотников и "трофейными дронами" американского производства.
Сергей Шойгу ознакомился с ракетами и БПЛА иранского производства на выставке в Тегеране pic.twitter.com/qozJID0W0W— Советский, злой, твой (@ussrlife) September 20, 2023