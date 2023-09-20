



Иран похвастался перед Шойгу своими дронами и ракетами

Официальные лица Ирана провели министру обороны РФ Сергею Шойгу экскурсию на выставке аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции.



По данным оборонного ведомства России, перед ним похвастались продукцией иранского военно-промышленного комплекса.



"Шойгу ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства", — сказано в заявлении.



Также перед Шойгу похвастались новыми образцами беспилотников и "трофейными дронами" американского производства.

