



Иран планирует поставить России новое оружие

Телеграм-канал Главного управления разведки Украины сообщил, что "в ближайшее время Тегеран планирует поставить России ракеты и новые дроны Arash-2".



Одна из основных задач Arash-2 – уничтожение систем ПВО.



По данным разведки, власти Ирана не только передадут армии РФ новое вооружение, но и отправят очередную группу инструкторов для оказания помощи в боевом применении Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля".



По данным ГУР, из Ирана в Джанкой уже переброшена как минимум одна группа инструкторов КСИР.



На полуострове они будут обучать российских военных правилам эксплуатации дронов Shahed-136 и Mohajer-6.



