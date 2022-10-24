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Иран планирует поставить России новое оружие
24.10.2022 20:37 Евгения Маркова

Иран планирует поставить России новое оружие

Телеграм-канал Главного управления разведки Украины сообщил, что "в ближайшее время Тегеран планирует поставить России ракеты и новые дроны Arash-2".

Одна из основных задач Arash-2 – уничтожение систем ПВО.

По данным разведки, власти Ирана не только передадут армии РФ новое вооружение, но и отправят очередную группу инструкторов для оказания помощи в боевом применении Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля".

По данным ГУР, из Ирана в Джанкой уже переброшена как минимум одна группа инструкторов КСИР.

На полуострове они будут обучать российских военных правилам эксплуатации дронов Shahed-136 и Mohajer-6.

 

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