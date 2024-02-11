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Иран отмечает 45-ю годовщину Исламской революции
11.02.2024 11:45 MIGnews.com

Иран отмечает 45-ю годовщину Исламской революции

В воскресенье, 11 февраля Иран отметил 45-ю годовщину Исламской революции 1979 года на фоне напряженности, охватившей весь Ближний Восток в связи с продолжающейся войной Израиля против ХАМАСа в Газе.

Тысячи иранцев прошли маршем по главным улицам и площадям, украшенным флагами, воздушными шарами и транспарантами с революционными и религиозными лозунгами.

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В Тегеране толпы людей размахивали иранскими флагами, скандировали лозунги и несли плакаты с традиционными надписями "Смерть Америке" и "Смерть Израилю". Некоторые сжигали американские и израильские флаги - обычная практика на проправительственных митингах.

Шествия начались из нескольких точек, сходясь на площади Азади. Государственное телевидение показало толпы людей во многих городах и поселках, утверждая, что "миллионы людей приняли участие в митингах" по всей стране.

Военные продемонстрировали на площади ряд своих ракет, включая баллистические ракеты "Касем Солеймани" и "Седжиль", а также спутниковый носитель "Симорг", с которыми люди делали селфи.

Во время празднования один десантник прыгнул с самолета, демонстрируя палестинский флаг.

В крупных городах страны были усилены меры безопасности.
 

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