



Иран отмечает 45-ю годовщину Исламской революции

В воскресенье, 11 февраля Иран отметил 45-ю годовщину Исламской революции 1979 года на фоне напряженности, охватившей весь Ближний Восток в связи с продолжающейся войной Израиля против ХАМАСа в Газе.



Тысячи иранцев прошли маршем по главным улицам и площадям, украшенным флагами, воздушными шарами и транспарантами с революционными и религиозными лозунгами.



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В Тегеране толпы людей размахивали иранскими флагами, скандировали лозунги и несли плакаты с традиционными надписями "Смерть Америке" и "Смерть Израилю". Некоторые сжигали американские и израильские флаги - обычная практика на проправительственных митингах.



Шествия начались из нескольких точек, сходясь на площади Азади. Государственное телевидение показало толпы людей во многих городах и поселках, утверждая, что "миллионы людей приняли участие в митингах" по всей стране.



Военные продемонстрировали на площади ряд своих ракет, включая баллистические ракеты "Касем Солеймани" и "Седжиль", а также спутниковый носитель "Симорг", с которыми люди делали селфи.



Во время празднования один десантник прыгнул с самолета, демонстрируя палестинский флаг.



В крупных городах страны были усилены меры безопасности.

