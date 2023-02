Иран освободил изможденного диссидента после продолжительной голодовки – фото

Иран в пятницу освободил объявившего голодовку заключенного в тюрьму диссидента Фархада Мейсами, сообщила иранская судебная власть, через неделю после предупреждения, что он может умереть от голода в протест против обязательного ношения хиджаба. Фото истощенного Мейсами, который находился в тюрьме с 2018 года, в социальных сетяхстали вирусными и вызвали возмущение среди пользователей социальных сетей и международной правозащитной группы.



“После утверждения Верховным лидером аятоллой Али Хаменеи недавней амнистии Фархад Мейсами был включен в эту амнистию и несколько часов назад был освобожден из тюрьмы”, – говорится в сообщении суда в Twitter.



В воскресенье аятолла Хаменеи объявил амнистию большому количеству заключенных, в том числе арестованным в ходе недавних антиправительственных протестов, после того как жестокие репрессии со стороны государства помогли подавить общенациональные беспорядки. Приказ совпал с мероприятиями, посвященными годовщине исламской революции 1979 года в Иране.



“Шокирующие фотографии доктора Фархада Мейсами, храброго защитника прав женщин, который объявил голодовку в тюрьме”, – написал в Twitter специальный представитель Вашингтона по Ирану Роберт Малли.



Amnesty International заявила: “Эти изображения Мейсами являются шокирующим напоминанием о пренебрежении иранскими властями прав человека”.



