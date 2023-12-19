



Иран обвиняется в испытаниях ракет, отправке дронов в Россию и обогащении урана

Страны, подписавшие в 2015 году ядерное соглашение с Ираном, в понедельник, 18 декабря, обвинили Тегеран в разработке и испытаниях баллистических ракет, передаче России сотен беспилотников и обогащении урана - все это в нарушение резолюции ООН, одобрившей сделку.



Иран и его союзник, Россия, отвергли обвинения Великобритании, Франции и Германии при активной поддержке Соединенных Штатов, которые вышли из соглашения, известного как Совместный всеобъемлющий план действий, в 2018 году.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Соглашение было направлено на то, чтобы Иран не смог разработать атомное оружие. В соответствии с ним Тегеран согласился ограничить обогащение урана до уровня, необходимого для мирного использования ядерной энергии, в обмен на снятие экономических санкций.



Обмен мнениями произошел на заседании Совета Безопасности, посвященном выполнению резолюции, одобрившей ядерную сделку 2015 года.



И посол Ирана в ООН Амир Иравани, и посол России в ООН Василий Небензя обвинили в нынешнем противостоянии выход Соединенных Штатов из JCPOA, западные санкции и "антииранскую" позицию.



Иравани заявил, что Ирану разрешено обогащать уран в мирных целях в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, а Небензя отверг предполагаемые обвинения в использования иранских беспилотников в Украине.

