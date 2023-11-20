Новости » Политика
Иран обвинил США в "соучастии в преступлениях"
20.11.2023 14:37 Алина Груднева

Иран обвинил США в "соучастии в преступлениях"

Иран обвинил Соединенные Штаты Америки во вмешательстве в военный конфликт между Израилем и ХАМАСом.

Соответствующее заявление опубликовала газета Kayhan, которая считается рупором верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Он, в частности, подверг критике разговоры о решении конфликта на основе идеи о создании "двух государств".

"Поддержка такого решения приравнивается к соучастию в преступлениях Израиля", - сказано в статье главного редактора иранской газеты.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы