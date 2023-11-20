



Иран обвинил США в "соучастии в преступлениях"

Иран обвинил Соединенные Штаты Америки во вмешательстве в военный конфликт между Израилем и ХАМАСом.



Соответствующее заявление опубликовала газета Kayhan, которая считается рупором верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Он, в частности, подверг критике разговоры о решении конфликта на основе идеи о создании "двух государств".



"Поддержка такого решения приравнивается к соучастию в преступлениях Израиля", - сказано в статье главного редактора иранской газеты.

