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Иран "не ожидает" усиления напряженности на Ближнем Востоке
15.04.2024 12:07 Алина Груднева

Иран "не ожидает" усиления напряженности на Ближнем Востоке

В Иране вновь назвали нападение на Израиль "законной" и "ответственной" реакцией на удар по консульство в Дамаске.

С таким заявлением выступил представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани, выступая перед журналистами в Тегеране.

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"Военные действия были последним ресурсом", - сказал он, отметив, что все дипломатические каналы были исчерпаны.

По словам Канаани, Тегеран "не ожидает" усиления напряженности в ближневосточном регионе, но предпримет "пропорциональные меры" для своей защиты.
 

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