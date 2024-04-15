Иран "не ожидает" усиления напряженности на Ближнем Востоке
В Иране вновь назвали нападение на Израиль "законной" и "ответственной" реакцией на удар по консульство в Дамаске.
С таким заявлением выступил представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани, выступая перед журналистами в Тегеране.
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"Военные действия были последним ресурсом", - сказал он, отметив, что все дипломатические каналы были исчерпаны.
По словам Канаани, Тегеран "не ожидает" усиления напряженности в ближневосточном регионе, но предпримет "пропорциональные меры" для своей защиты.