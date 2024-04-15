



Иран "не ожидает" усиления напряженности на Ближнем Востоке

В Иране вновь назвали нападение на Израиль "законной" и "ответственной" реакцией на удар по консульство в Дамаске.



С таким заявлением выступил представитель МИД Исламской Республики Насер Канаани, выступая перед журналистами в Тегеране.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Военные действия были последним ресурсом", - сказал он, отметив, что все дипломатические каналы были исчерпаны.



По словам Канаани, Тегеран "не ожидает" усиления напряженности в ближневосточном регионе, но предпримет "пропорциональные меры" для своей защиты.

