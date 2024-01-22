



Иран напрямую причастен к нападениям хуситов на корабли в Красном море

Иран "самым непосредственным образом" причастен к атакам хуситов на корабли, заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке.



Однако вице-адмирал Брэд Купер, глава 5-го флота ВМС США, не стал утверждать, что Тегеран руководил отдельными атаками хуситов в Красном море и Аденском заливе.



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Он сказал в интервью агентству Associated Press: "Очевидно, что действия хуситов, возможно, с точки зрения их атак на торговое судоходство, являются самыми значительными за последние два поколения".



Командующий военно-морским флотом признал угрозу со стороны иранских прокси и то, что распространение оружия Ирана простирается от "Красного моря до самых отдаленных районов Индийского океана".



CENTCOM Status Update on Missing U.S. Navy Seals



We regret to announce that after a 10-day exhaustive search, our two missing U.S. Navy SEALs have not been located and their status has been changed to deceased. The search and rescue operation for the two Navy SEALs reported… pic.twitter.com/OAMbn1mwK8 — U.S. Central Command (@CENTCOM) January 21, 2024