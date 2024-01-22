Иран напрямую причастен к нападениям хуситов на корабли в Красном море
Иран "самым непосредственным образом" причастен к атакам хуситов на корабли, заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке.
Однако вице-адмирал Брэд Купер, глава 5-го флота ВМС США, не стал утверждать, что Тегеран руководил отдельными атаками хуситов в Красном море и Аденском заливе.
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Он сказал в интервью агентству Associated Press: "Очевидно, что действия хуситов, возможно, с точки зрения их атак на торговое судоходство, являются самыми значительными за последние два поколения".
Командующий военно-морским флотом признал угрозу со стороны иранских прокси и то, что распространение оружия Ирана простирается от "Красного моря до самых отдаленных районов Индийского океана".