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Иран напрямую причастен к нападениям хуситов на корабли в Красном море
22.01.2024 16:15 MIGnews.com

Иран напрямую причастен к нападениям хуситов на корабли в Красном море

Иран "самым непосредственным образом" причастен к атакам хуситов на корабли, заявил командующий ВМС США на Ближнем Востоке.

Однако вице-адмирал Брэд Купер, глава 5-го флота ВМС США, не стал утверждать, что Тегеран руководил отдельными атаками хуситов в Красном море и Аденском заливе.

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Он сказал в интервью агентству Associated Press: "Очевидно, что действия хуситов, возможно, с точки зрения их атак на торговое судоходство, являются самыми значительными за последние два поколения".

Командующий военно-морским флотом признал угрозу со стороны иранских прокси и то, что распространение оружия Ирана простирается от "Красного моря до самых отдаленных районов Индийского океана".
 

 

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