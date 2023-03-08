



Иран нацелился на израильтян и евреев в Великобритании

Иранские организации пытались собрать разведданные об израильтянах и евреях в Великобритании в рамках террористического заговора, сообщил британскому парламенту министр национальной безопасности Великобритании Том Тугендхат, сообщает i24news.



Тугендхат подтвердил, что британские спецслужбы предупредили по этому поводу и обеспечили безопасность некоторых целей. “В прошлом мы видели иранские угрозы и действия, направленные против евреев в Великобритании, и я не воспринимаю нынешние предупреждения легкомысленно”, — сказал Тугендхат.



Понятно, что для этой цели Тегеран вербовал местные преступные группировки.



На прошлой неделе газета The Jewish Chronicle сообщила, что Иран нацелился на евреев в Великобритании в отместку за предполагаемые израильские атаки на его атомные электростанции.



В прошлом году американские СМИ сообщили, что Иран наращивает свои усилия по “похищению и убийству правительственных чиновников, активистов и журналистов по всему миру”. В сообщении The Washington Post говорится, что службы безопасности США, Канады, Турции и Великобритании предупредили жителей об угрозах, исходящих от иранского режима.



В отчете, основанном на информации из американских, европейских и ближневосточных источников, говорится, что Исламская Республика сосредоточила свои усилия на преследовании официальных лиц, критически настроенных СМИ и иранских диссидентов, бежавших за границу, а также “гражданских евреев или тех, кто связан с Израилем”.



