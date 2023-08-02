



Иран готовится к строительству заводов по выпуску БПЛА в РФ и Беларуси - ISW

Иран занимается подготовкой к строительству заводов по производству дронов в Беларуси и России. Это должно помочь Москве нарастить свою "армию" БПЛА, а Тегерану – привлечь валюту в страну, говорится в новом отчете ISW.



По информации аналитиков, 31 июля министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин на встрече с министром обороны Ирана генералом Мохаммадом Резой Аштиани обсуждали создание завода по производству дронов-камикадзе в Беларуси для поддержки российского вторжения в Украину.



Ранее иранские инженеры изучали возможность трансформации завода в белорусском городе Гомель в предприятие по производству дронов. В июне США сообщили, что Иран помогает России построить завод по производству дронов в Елабуге.



Строительство завода по производству иранских беспилотников в Беларуси облегчит логистические проблемы, с которыми сталкивается Россия при транспортировке дронов из Ирана в РФ через Ближний Восток. В свою очередь, сборка БПЛА позволит Ирану привлечь валютные средства в экономику.