Новости » Политика
Иран бойкотирует климатическую конференцию из-за президента Израиля
30.11.2023 17:10 Алина Груднева

Иран бойкотирует климатическую конференцию из-за президента Израиля

Иран бойкотировал климатическую конференцию в Дубае из-за того, что туда отправился президент Израиля Ицхак Герцог.

Об этом сказано в заявление министерства иностранных дел Исламской Республики.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Таким образом, президента Ирана Эбрагима Раиси на конференции ООН в ОАЭ не будет. 

Мероприятие стартует сегодня, 30 ноября. На нем будут присутствовать мировые лидеры. Президент Израиля хочет воспользоваться возможностью, чтобы призвать коллег содействию возвращению всех похищенных террористами в Газу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы