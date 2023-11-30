



Иран бойкотирует климатическую конференцию из-за президента Израиля

Иран бойкотировал климатическую конференцию в Дубае из-за того, что туда отправился президент Израиля Ицхак Герцог.



Об этом сказано в заявление министерства иностранных дел Исламской Республики.



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Таким образом, президента Ирана Эбрагима Раиси на конференции ООН в ОАЭ не будет.



Мероприятие стартует сегодня, 30 ноября. На нем будут присутствовать мировые лидеры. Президент Израиля хочет воспользоваться возможностью, чтобы призвать коллег содействию возвращению всех похищенных террористами в Газу.