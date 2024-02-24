



Иран: баллистику России для войны в Украине не продаем

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани опроверг сообщения о том, что Тегеран продает Москве баллистические ракеты для использования в войне против Украины.



Об этом сообщает информационное агентство Mehr.



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"Несмотря на отсутствие юридических ограничений на продажу баллистических ракет, Иран морально обязан воздерживаться от сделок с оружием во время конфликта между Россией и Украиной, чтобы не разжигать войну", - сказал он.