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Иран: баллистику России для войны в Украине не продаем
24.02.2024 12:42 Алина Груднева

Иран: баллистику России для войны в Украине не продаем

Постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани опроверг сообщения о том, что Тегеран продает Москве баллистические ракеты для использования в войне против Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Mehr.

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"Несмотря на отсутствие юридических ограничений на продажу баллистических ракет, Иран морально обязан воздерживаться от сделок с оружием во время конфликта между Россией и Украиной, чтобы не разжигать войну", - сказал он.

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