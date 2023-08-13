



Ирак снял запрет на использование Telegram

Власти Ирака приняли решение снять запрет на работу мессенджера Telegram в стране. Ранее он был заблокирован по соображениям нацбезопасности, пишет агентство Reuters.



Сообщается, что решение о разблокировке принято после того, как компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан.



С сегодняшнего утра, 13 августа, приложение снова доступно без необходимости использования виртуальной частной сети (VPN), сообщают журналисты AFP в Багдаде.



Telegram очень популярен в Ираке и усиленно используется в качестве пропагандистской платформы для групп, связанных с вооруженными группировками и проиранскими политическими партиями.



Коалиция связанных с Ираном мусульманских шиитских партий доминирует в парламенте Ирака и поддерживает премьер-министра Мохаммеда Шиа аль-Судани.



Приостановив работу приложения, правительство заявило, что Telegram "не ответил" на неоднократные просьбы решить проблему "утечки данных от государственных учреждений и отдельных лиц, которая представляет угрозу национальной безопасности и общественному спокойствию".



В своем новом заявлении министерство сообщает, что менеджеры приложения отреагировали на "требования властей, выявив людей, разглашавших данные граждан, и заявив о своей полной готовности общаться с соответствующими органами".



Отвечая на критику в одном иракском Telegram-канале о том, что приостановка была ограничением свободы слова, министерство заявило, что оно "не противоречит свободе выражения мнений".



Однако он предлагает менеджерам приложений "уважать закон, безопасность и данные пользователей".

