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Ирак снял запрет на использование Telegram
13.08.2023 15:01 Ирина Демьянова

Ирак снял запрет на использование Telegram

Власти Ирака приняли решение снять запрет на работу мессенджера Telegram в стране. Ранее он был заблокирован по соображениям нацбезопасности, пишет агентство Reuters.

Сообщается, что решение о разблокировке принято после того, как компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан.

С сегодняшнего утра, 13 августа, приложение снова доступно без необходимости использования виртуальной частной сети (VPN), сообщают журналисты AFP в Багдаде.

Telegram очень популярен в Ираке и усиленно используется в качестве пропагандистской платформы для групп, связанных с вооруженными группировками и проиранскими политическими партиями.

Коалиция связанных с Ираном мусульманских шиитских партий доминирует в парламенте Ирака и поддерживает премьер-министра Мохаммеда Шиа аль-Судани.

Приостановив работу приложения, правительство заявило, что Telegram "не ответил" на неоднократные просьбы решить проблему "утечки данных от государственных учреждений и отдельных лиц, которая представляет угрозу национальной безопасности и общественному спокойствию".

В своем новом заявлении министерство сообщает, что менеджеры приложения отреагировали на "требования властей, выявив людей, разглашавших данные граждан, и заявив о своей полной готовности общаться с соответствующими органами".

Отвечая на критику в одном иракском Telegram-канале о том, что приостановка была ограничением свободы слова, министерство заявило, что оно "не противоречит свободе выражения мнений".

Однако он предлагает менеджерам приложений "уважать закон, безопасность и данные пользователей".
 

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