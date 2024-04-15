



Ирак отложил голосование по закону о смертной казни за однополые связи

Иракские законодатели отложили голосование по законопроекту, предусматривающему смертную казнь или пожизненное заключение за однополые связи, - по мнению дипломатов из западных стран, эта мера может иметь серьезные последствия для политических и экономических связей Ирака, если она будет принята.



Парламент провел сегодняшнюю сессию, и законопроект (поправка к закону о борьбе с проституцией) - стал вторым в его повестке дня.



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Он предусматривает пожизненное заключение или смертную казнь для тех, кто вступает в однополые отношения или «меняет свою жену на чужую в сексуальных целях».



Закон также запрещает пропаганду гомосексуальности, а его нарушение карается как минимум семью годами тюрьмы.



По словам двух законодателей, участвовавших в заседании, голосование было отложено из-за нехватки времени и из-за того, что остались некоторые разногласия по поводу предложенных поправок.



В настоящее время в Ираке, населенном преимущественно мусульманами, нет прямой уголовной ответственности за гомосексуальные отношения, но нечетко сформулированные пункты о нравственности в уголовном кодексе используются для преследования ЛГБТ.



Парламент собрался на голосование по законопроекту за несколько часов до того, как премьер-министр Мухаммед Шиа аль-Судани должен был встретиться с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне в рамках поездки, направленной на привлечение американских инвестиций.



Более 60 стран криминализируют гомосексуальные отношения, в то время как однополые сексуальные акты легальны в более чем 130 странах, согласно данным Our World in Data.



Когда в мае 2023 года в Уганде был принят закон, предусматривающий смертную казнь за определенные однополые акты, Всемирный банк прекратил выдачу новых кредитов восточноафриканской стране, а США объявили о введении визовых и туристических ограничений в отношении угандийских чиновников.

