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Иордания вновь предостерегла от эскалации на Ближнем Востоке
19.04.2024 14:18 Алина Груднева

Иордания вновь предостерегла от эскалации на Ближнем Востоке

Взаимные удары между Израилем и Ираном должны прекратиться, поскольку они могут втянуть регион в широкомасштабную войну.

Такое предупреждение сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.

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"Мы предупреждаем об опасности региональной эскалации. Мы осуждаем все действия, которые угрожают втянуть регион в войну. Израильско-иранские ответные действия должны прекратиться", - сказал он.

Также глава иорданского МИДа отметил, что война между Израилем и ХАМАСом в Газе должна "немедленно завершиться". 

"В центре внимания мира должно оставаться прекращение катастрофической агрессии в Газе", -добавил он.

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