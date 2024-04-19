



Иордания вновь предостерегла от эскалации на Ближнем Востоке

Взаимные удары между Израилем и Ираном должны прекратиться, поскольку они могут втянуть регион в широкомасштабную войну.



Такое предупреждение сделал министр иностранных дел Иордании Айман Сафади.



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"Мы предупреждаем об опасности региональной эскалации. Мы осуждаем все действия, которые угрожают втянуть регион в войну. Израильско-иранские ответные действия должны прекратиться", - сказал он.



Также глава иорданского МИДа отметил, что война между Израилем и ХАМАСом в Газе должна "немедленно завершиться".



"В центре внимания мира должно оставаться прекращение катастрофической агрессии в Газе", -добавил он.