Иордания разорвала энергетическое соглашение с Израилем
Иордания решила расторгнуть энергетическое соглашение с Израилем из-за ситуации в Газе.
Об этом сообщил министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман Сафади.
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"Мирный договор станет документом, покрытым пылью на одной из полок", - сказал он.
В интервью "Аль-Джазире" министр также сказал, будто "Израиль толкает весь регион в ад".
"Он должен нести ответственность за последствия", - добавил он.