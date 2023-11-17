



Иордания разорвала энергетическое соглашение с Израилем

Иордания решила расторгнуть энергетическое соглашение с Израилем из-за ситуации в Газе.



Об этом сообщил министр иностранных дел Хашимитского Королевства Айман Сафади.



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"Мирный договор станет документом, покрытым пылью на одной из полок", - сказал он.



В интервью "Аль-Джазире" министр также сказал, будто "Израиль толкает весь регион в ад".



"Он должен нести ответственность за последствия", - добавил он.

