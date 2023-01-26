Новости » Политика
26.01.2023 15:20 Аркадий Бочаровский

Инвестор Papaya Global: Это не способ выражения личной политической позиции

Добби Фрэнсис, основатель фонда Group 11, инвестирующего в Papaya Global, ответил гендиректору компании Эйнат Газа на ее заявление о намерении перевести средства компании за пределы Израиля “из-за правовой революции”. 

Фрэнсис, который также занимает место наблюдателя в совете директоров Papaya Global, не в восторге от таких заявлений.

Френсис заявил: “Генеральный директор имеет полное право распоряжаться средствами компании в любом банке, который он считает нужным, и совет директоров обычно не обязан принимать участие в принятии такого решения. Но это не значит, что банковский счет можно использовать как инструмент для конфронтации и политических заявлений"

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