



Инвестор Papaya Global: Это не способ выражения личной политической позиции

Добби Фрэнсис, основатель фонда Group 11, инвестирующего в Papaya Global, ответил гендиректору компании Эйнат Газа на ее заявление о намерении перевести средства компании за пределы Израиля “из-за правовой революции”.



Фрэнсис, который также занимает место наблюдателя в совете директоров Papaya Global, не в восторге от таких заявлений.



Френсис заявил: “Генеральный директор имеет полное право распоряжаться средствами компании в любом банке, который он считает нужным, и совет директоров обычно не обязан принимать участие в принятии такого решения. Но это не значит, что банковский счет можно использовать как инструмент для конфронтации и политических заявлений"