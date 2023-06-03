



Индия и Китай высылают журналистов друг друга из-за обострения отношений

Индия и Китай фактически выгнали журналистов друг друга на фоне сообщений об отмене очередного саммита, в рамках которого должна была состояться встреча глав государств для переговоров с глазу на глаз.



Пекин пригрозил применить "соответствующие контрмеры" после того, как Дели в прошлом месяце отказал в продлении виз двум оставшимся журналистам китайских государственных СМИ в Индии.



Они были последними представителями официальных китайских СМИ в Индии.



"В течение длительного времени репортеры китайских СМИ подвергались несправедливому и дискриминационному обращению в Индии", — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин.



Мао заявила, что Индия "без причины" сократила срок действия визы для китайских журналистов в 2017 году, а три года спустя она отклонила заявления сотрудников СМИ, желающих остаться в Индии на постоянной основе.



Она утверждала, что китайские медиа-специалисты столкнулись с аналогичной дискриминацией в 2021 году, через год после того, как отношения между Китаем и Индией резко ухудшились после столкновений на границе в Гималаях в 2020 году.



"Столкнувшись с этим длительным необоснованным давлением со стороны Индии, у Китая нет другого выбора, кроме как принять соответствующие контрмеры для защиты законных прав и интересов китайских СМИ", — сказала Мао.

#China’s government has said the number of Chinese journalists in India was “about to drop to zero”, amid a string of mutual expulsions of journalists by the two countries, reports @ananthkrishnan https://t.co/PQJagz7yYu — The Hindu (@the_hindu) June 1, 2023

Не лучше обстояли дела и с индийскими журналистами в Китае: двое из них не получили визы для возвращения в Пекин, а третий сообщил, что его аккредитация была отозвана, но он все еще находится в Китае.Анант Кришнан, репортер газеты The Hindu, написал в Твиттере, что в Китае остался только один индийский журналист.Мао сказала, что статус индийских журналистов будет зависеть от следующего шага Дели, поскольку представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи отверг обвинения Китая."Есть китайские журналисты, у которых есть индийские визы для ведения здесь журналистской деятельности. Поэтому мы не видим никаких ограничений или трудностей в репортажах или освещении в СМИ", — сказал Багчи."Что касается индийских журналистов, работающих в Китае, мы надеемся, что китайские власти будут способствовать их дальнейшему присутствию и репортажам из Китая", — добавил он.Пока разыгрывалась "медиавойна", Дели объявил, что премьер-министр Нарендра Моди будет председательствовать на 22-м саммите Шанхайской 0организации сотрудничества (ШОС) в Дели в воскресенье, но в "виртуальном формате".Газеты сообщили, что этот шаг стал неожиданностью, поскольку главы государств ШОС должны были лично присутствовать на саммите после встречи их министров иностранных дел в индийском штате Гоа в прошлом месяце.Физический саммит мог бы собрать вместе президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди на фоне ожиданий, что это принесет некоторое облегчение в охваченной войной Украине."В любом случае ожидается, что лидеры Китая и России посетят Индию на саммит G20 в Дели в сентябре", — сказал официальный представитель в Дели.