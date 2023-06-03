Индия и Китай высылают журналистов друг друга из-за обострения отношений
Индия и Китай фактически выгнали журналистов друг друга на фоне сообщений об отмене очередного саммита, в рамках которого должна была состояться встреча глав государств для переговоров с глазу на глаз.
Пекин пригрозил применить "соответствующие контрмеры" после того, как Дели в прошлом месяце отказал в продлении виз двум оставшимся журналистам китайских государственных СМИ в Индии.
Они были последними представителями официальных китайских СМИ в Индии.
"В течение длительного времени репортеры китайских СМИ подвергались несправедливому и дискриминационному обращению в Индии", — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Мао заявила, что Индия "без причины" сократила срок действия визы для китайских журналистов в 2017 году, а три года спустя она отклонила заявления сотрудников СМИ, желающих остаться в Индии на постоянной основе.
Она утверждала, что китайские медиа-специалисты столкнулись с аналогичной дискриминацией в 2021 году, через год после того, как отношения между Китаем и Индией резко ухудшились после столкновений на границе в Гималаях в 2020 году.
"Столкнувшись с этим длительным необоснованным давлением со стороны Индии, у Китая нет другого выбора, кроме как принять соответствующие контрмеры для защиты законных прав и интересов китайских СМИ", — сказала Мао.
Анант Кришнан, репортер газеты The Hindu, написал в Твиттере, что в Китае остался только один индийский журналист.
Мао сказала, что статус индийских журналистов будет зависеть от следующего шага Дели, поскольку представитель министерства иностранных дел Индии Ариндам Багчи отверг обвинения Китая.
"Есть китайские журналисты, у которых есть индийские визы для ведения здесь журналистской деятельности. Поэтому мы не видим никаких ограничений или трудностей в репортажах или освещении в СМИ", — сказал Багчи.
"Что касается индийских журналистов, работающих в Китае, мы надеемся, что китайские власти будут способствовать их дальнейшему присутствию и репортажам из Китая", — добавил он.
Пока разыгрывалась "медиавойна", Дели объявил, что премьер-министр Нарендра Моди будет председательствовать на 22-м саммите Шанхайской 0организации сотрудничества (ШОС) в Дели в воскресенье, но в "виртуальном формате".
Газеты сообщили, что этот шаг стал неожиданностью, поскольку главы государств ШОС должны были лично присутствовать на саммите после встречи их министров иностранных дел в индийском штате Гоа в прошлом месяце.
Физический саммит мог бы собрать вместе президента России Владимира Путина, председателя Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендру Моди на фоне ожиданий, что это принесет некоторое облегчение в охваченной войной Украине.
"В любом случае ожидается, что лидеры Китая и России посетят Индию на саммит G20 в Дели в сентябре", — сказал официальный представитель в Дели.