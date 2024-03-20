



Индия будет продолжать оказывать Украине гуманитарную помощь

Индия намерена продолжить оказывать гуманитарную помощь Украине, отражающей широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ. Нью-Дели также поддерживает все мирные усилия для прекращения войны. Об этом заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди.



Глава индийского правительства рассказал, что провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно усиления партнерства между странами, и разговор был "хороший".



Моди рассказал, что у него был хороший разговор с президентом Зеленским об укреплении индийско-украинского партнерства.Также он отметил, что во время разговора выразил "неизменную поддержку Индией всех усилий, направленных на достижение мира и скорейшее прекращение продолжающегося конфликта".



"Индия продолжит оказывать гуманитарную помощь, руководствуясь нашим подходом, ориентированным на людей", - говорится в публикации Моди.



Президент Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил благодарность за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за гуманитарную помощь и "активное участие представителей Индии во встречах на уровне советников".



Глава государства отметил, что во время телефонного разговора с Моди заявил о важности, чтобы Индия приняла участие и в инаугурационном Саммите мира, подготовка к которому продолжается в Швейцарии.



"Обсудили развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время", - рассказал Зеленский.



Также президент отметил заинтересованность Украины в усилении торгово-экономических отношений с Индией, в частности в аграрном экспорте, сотрудничестве в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией.



"Также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения", - добавил глава государства.



Отметим, что у Нью-Дели тесные связи с Москвой, которые минимально пострадали на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Индия удачно использует западные санкции и закупает более дешевую российскую нефть. В свою очередь, страна-агрессор массово вербует граждан Индии на войну в Украине.

