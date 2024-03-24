



ИГИЛ выложил в телеграм-канале видео московской атаки

По данным SITE Intelligence Group, видео, предположительно снятое боевиками, совершившими нападение на московский концертный зал, было размещено в аккаунтах социальных сетей, которые обычно используются джихадистской группировкой “Исламское государство”.



На видео, которое длится полторы минуты, видно несколько человек с размытыми лицами и искаженными голосами, вооруженных автоматами и ножами. Судя по всему, они находятся в вестибюле концертной площадки “Крокус Сити Холл”.



Нападавшие произвели несколько очередей, вокруг лежат неподвижные тела, на заднем плане виден начинающийся пожар.



Видео появилось в аккаунте Telegram, который, по данным группы мониторинга SITE, принадлежит Amaq, новостному подразделению ИГИЛ.



В результате нападения, ответственность за которое взяло на себя ИГИЛ в пятницу вечером, 22 марта, погибли по меньшей мере 133 человека. Это было самое смертоносное нападение, о котором заявила джихадистская группировка на территории Европы.