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ИГИЛ призывает к массовому уничтожению христиан и евреев в Рамадан
31.03.2024 20:14 MIGnews.com

ИГИЛ призывает к массовому уничтожению христиан и евреев в Рамадан

 Далее аль-Ансари обратился к "волкам-одиночкам" в Telegram, призывая их "нападать на христиан и евреев, особенно в США, Европе и Израиле во время священного месяца Рамадан".

ИГИЛ призвал "волков-одиночек" убивать христиан и евреев по всему миру во время праздника Рамадан, сообщило британское новостное издание Mirror.

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Представитель "Исламского государства" Абу Худхайфа аль-Ансари похвалил теракт в подмосковном концертном зале "Крокус", где были убиты 140 человек, сообщает британское СМИ.

После этого аль-Ансари обратился к "волкам-одиночкам" в Telegram, призывая их "нападать на христиан и евреев, особенно в США, Европе и Израиле во время священного месяца Рамадан".
 

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