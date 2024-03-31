ИГИЛ призывает к массовому уничтожению христиан и евреев в Рамадан
Далее аль-Ансари обратился к "волкам-одиночкам" в Telegram, призывая их "нападать на христиан и евреев, особенно в США, Европе и Израиле во время священного месяца Рамадан".
ИГИЛ призвал "волков-одиночек" убивать христиан и евреев по всему миру во время праздника Рамадан, сообщило британское новостное издание Mirror.
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Представитель "Исламского государства" Абу Худхайфа аль-Ансари похвалил теракт в подмосковном концертном зале "Крокус", где были убиты 140 человек, сообщает британское СМИ.
После этого аль-Ансари обратился к "волкам-одиночкам" в Telegram, призывая их "нападать на христиан и евреев, особенно в США, Европе и Израиле во время священного месяца Рамадан".