



Идите и оплатите счет: Премьер Италии спасает честь “нации порядочных людей”

Глава Италии Джорджия Мелони приехала в Албанию по приглашению премьер-министра страны Эди Рамы и попала в курьезную ситуацию. Об этом сообщает Reuters.



Мелони узнала, что итальянские туристы сбежали из ресторана в Берате, не оплатив счет.



"Идите и оплатите счет этих идиотов, пожалуйста", – сказала премьер-министр итальянскому послу в Албании, согласно информации, предоставленной Рамой.



Франческо Лоллобрижида, министр сельского хозяйства Италии и родственник Мелони, считает, что это “вопрос национального престижа”.



"Она предложила оплатить счет. Посол как раз возвращался в Тирану и мог это сделать”, – рассказал он. “Несколько нечестных человек не должны позорить нацию порядочных людей".



Глава Албании сообщил в интервью на прошлой неделе, что Албания ожидает принять в этом году около 500 тысяч итальянцев. Многие из них отказались от отдыха дома из-за высоких цен и вместо этого отправились на более дешевые Балканы.