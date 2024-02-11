



Хуситы забили камнями и распяли на крестах гомосексуалистов



Суд города Дамар на западе Йемена, находящегося под контролем хуситов, приговорил девять человек к смертной казни по обвинению в гомосексуализме.



Семерых из них казнили побиванием камнями, а двоих - распяли на крестах, говорится в докладе Amnesty International. Кроме них, судьи приговорили еще 23 человека к тюремным срокам от шести месяцев до 10 лет по различным обвинениям, включая омосексуализм, "распространение безнравственности" или "аморальные действия".



Согласно докладу Amnesty International, в социальных сетях были опубликованы видеозаписи, на которых видно, как двух мужчин подвергают порке на публике, очевидно, перед их домами.



Эта новость появилась после того, как в прошлый четверг французское агентство AFP сообщило, что суд в городе Ибе, также контролируемом хуситами, приговорил 13 мужчин к смертной казни по обвинению в гомосексуализме. Всего за последний месяц хутисты приговорили к смерти 22 человека по обвинению в гомосексуализме, а еще десятки были отправлены в тюрьму или публично казнены.

