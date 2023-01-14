



Химикаты, вызывающие рак, до сих пор используются в британской косметике

Крупные косметические бренды Urban Decay, Revolution и Inglot продают в Великобритании косметику, содержащую "вечные химикаты", как выяснила BBC News.



Эти загрязняющие вещества, известные как PFAS, связаны с серьезными проблемами со здоровьем, включая рак.



Они не являются незаконными в Великобритании, но ожидается, что в пятницу пять европейских стран предложат ввести запрет на территории ЕС.



Владелец Urban Decay L'Oréal и Revolution сообщили Би-би-си, что "постепенно отказываются от химикатов".



PFAS, что означает поли- и перфторалкильные вещества, устойчивы к маслам и воде, что делает их очень ценными для косметической промышленности.



Исторически их добавляли в косметику для стойкости макияжа, и сохранения цвета теней для век и губной помады.



Многие бренды в настоящее время не содержат PFAS из-за растущего количества доказательств негативного воздействия этих соединений на окружающую среду и здоровье.



Но расследование BBC News на рынке косметики Великобритании выявило десятки продуктов, продаваемых в Великобритании, которые все еще содержат эти токсичные химические вещества.



Ученые и политики обеспокоены даже низкими уровнями содержания в продуктах этих веществ, поскольку они могут накапливаться в окружающей среде.



Для этих веществ характерны прочные молекулярные связи, которые не могут быть разрушены естественным путем, поэтому по мере того, как все больше продуктов используется и утилизируется, например, путем смывания макияжа, PFAS накапливаются в реках, почве и даже обнаруживаются в крови человека.



Исследования, подвергавшие животных воздействию PFAS в лабораторных условиях, показали, что они вызывают врожденные дефекты, повреждение печени и смерть новорожденных. В большинстве этих исследований до сих пор проверялись дозы на более высоких уровнях, чем те, которые обычно обнаруживаются в окружающей среде.



В пятницу Германия вместе с четырьмя другими европейскими странами представит в ЕС предложение о запрете производства и использования PFAS из- за опасений по поводу его накопления и воздействия на людей.