



Хейли обвинила в событиях 7 октября - Китай, Россию и Иран

Бывший посол США в ООН Никки Хейли, посетив населенные пункты, пострадавшие от резни 7 октября, возлагает вину за разрушения, причиненные ХАМАСом, на Россию, Китай и Иран.



В сопровождении депутата от "Ликуда" Данни Данона Хейли предупреждает, что "если вы думаете, что это произойдет только в Израиле, если мы будем достаточно высокомерны, это может произойти и в Америке".



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Хейли утверждает, что 7 октября было "срежиссировано Ираном. Ему помогала российская разведка. И оно подпитывалось деньгами из Китая. Не отрицайте этого". Доказательств она не приводит.



"Китай финансировал Иран все это время. Российская разведка помогла им узнать, где что находится. Иран помог им пройти обучение. Так что это не ХАМАС. Это все убийцы и пособники", - говорит она на пустой площадке, где до разрушения в результате теракта стоял полицейский участок Сдерота. "Если мы действительно хотим, чтобы это никогда не повторилось, мы должны быть честными и правдивыми с самими собой, кто это сделал".

