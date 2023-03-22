



Хаос в комиссии по законодательству



Во время ночных дебатов по закону, определяющему состав комитета по назначению судей, председатель комитета по законодательству Симха Ротман объявил о введении чрезвычайной процедуры и сокращении этапа обоснования. После консультаций членов оппозиции, они решили в знак протеста не приводить причины представленных ими оговорок - и покинули зал заседаний Комитета по конституции.



МК Йоав Сеглович: "Это событие - самое важное юридическое событие, которое когда-либо происходило в Государстве Израиль. Процесс, который вы будете здесь проводить, неприемлем ни по каким меркам. Мы не намерены участвовать в этом шоу и процедуре, предложенной председателем комитета. Мы сделаем все возможное в рамках того, что нам позволяют правила. Поэтому мы не будем участвовать в этом “празднике” - и придем только на голосование".



МК Гилад Кариб: "Мне жаль, что мы оказались в такой ситуации, обе стороны несут тяжелое бремя за то, что здесь произошло. Дискуссии здесь велись большую часть времени таким образом, что уделяли очень мало внимания к нашим основным заявлениям и не способствовали созданию атмосферы тяжбы. Нет никаких оснований ссылаться на исключение из процедуры в столь драматическом законе. Двадцать тысяч оговорок на стол не кладут. Здесь речь идет всего о чуть более пяти тысяч оговорок к двум законам. Можно было бы провести обсуждение без использования правила исключения и исправить ту атмосферу, которая установилась здесь в последние месяцы. Нет никаких оснований для использования исключения".



Ожидается, что пленум Кнессета проведет сегодня продолжительные дебаты и примет важные для коалиции законопроекты до окончания зимней сессии. Среди прочего, сегодня на окончательное утверждение будет вынесен законопроект о хамец в больницах, и законопроект о лишении свободы, который гласит, что объявление об отстранении премьер-министра



Что касается продолжения принятия законов правовой реформы, то в 10:00 утра соберется комитет по конституции для голосования по оговоркам к законопроекту, изменяющему порядок избрания судей. Коалиция намерена утвердить поправку к закону на пленарном заседании в начале следующей недели.