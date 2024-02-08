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Хаменеи больше не сможет делать посты в Facebook и Instagram
08.02.2024 21:48 Алина Груднева

Хаменеи больше не сможет делать посты в Facebook и Instagram

Meta заблокировала аккаунты верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи в социальных сетях Facebook и Instagram.

По словам ее представителя, такие меры приняты из-за нарушения политики компании в отношении "опасных организаций и частных лиц".

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У Хаменеи в двух соцсетях есть по два аккаунта - персоязычные и англоязычные. В Instagram на персоязычный было подписано более пяти млн человек, а на англоязычный - более 200 тысяч.

Все четыре аккаунта аятоллы на X (Twitter), по-прежнему активны. Последнюю запись он делал во второй половине дня, 8 февраля.

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