



ХАМАС рассматривает возможность покинуть Катар

Политические лидеры ХАМАС рассматривают возможность переезда своей операционной базы из Катара, сообщает The Wall Street Journal, поскольку на страну Персидского залива все чаще оказывается давление, чтобы заставить террористическую группировку участвовать в непрямых переговорах с Израилем о заложниках.



Ссылаясь на арабских чиновников, издание сообщает, что ХАМАС недавно обратился к двум странам региона с предложением разместить там своих лидеров, одной из которых является Оман.



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"Переговоры снова зашли в тупик, и нет никаких признаков или перспектив их возобновления в ближайшее время, а между ХАМАСом и переговорщиками растет недоверие", - цитирует газета одного из арабских посредников.



Другой арабский посредник предупреждает, что "возможность полного срыва переговоров очень реальна". В докладе говорится, что лидерам ХАМАСа угрожают высылкой, если они не согласятся на сделку с заложниками.

