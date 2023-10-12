



Халеви публично признал, что ЦАХАЛ не смог предотвратить атаку ХАМАСа

В своем первом публичном заявлении после начала войны между Израилем и палестинскими террористическими группировками в Газе начальник штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Герци Халеви признал неудачи, которые позволили ХАМАСу проникнуть в сектор и совершить массовые убийства в субботу.



"ЦАХАЛ отвечает за безопасность страны и ее граждан, и в субботу утром в районе, прилегающем к Газе, мы не справились с этой задачей. Мы будем учиться, мы будем расследовать, но сейчас время для войны", – говорит Халеви с юга Израиля.



Он также заявил, что Израиль сделает все возможное для возвращения заложников, захваченных ХАМАСом и другими группировками.



"Убийство террористами ХАМАСа наших детей, наших жен, наших людей – это звериная, бесчеловечная расправа. ЦАХАЛ борется с безжалостными террористами, совершившими немыслимые деяния", – сказал Халеви.



"Яхья Синвар, правитель Газы, принял решение об этой ужасной атаке, и поэтому он и вся система под его началом обречены. Мы будем атаковать их, мы будем демонтировать их, демонтировать их систему", – предупредил он.



Халеви считает, что придет время расследовать, как ХАМАСу удалось осуществить теракт.



Что касается примерно 200 израильтян и иностранцев, находящихся в плену у террористической группировки в секторе Газа, то Халеви пообещал: "Мы сделаем все, чтобы вернуть заложников домой".



"Мы убиваем многих террористов, многих командиров, уничтожаем инфраструктуру террора, которая поддерживала это ужасное, жестокое преступление", – продолжил Халеви. "Газа уже не будет выглядеть так, как прежде".



