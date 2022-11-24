



Хайфа остановилась, детсады закрыты, школьники учатся в zoom

Забастовка в муниципалитете Хайфы, начавшаяся 23 ноября, продолжится и сегодня, после конфликта между комитетом муниципальных работников и мэром Эйнат Калиш Ротем.



Директора школ города сообщили родителям, что с сегодняшнего дня в системе образования города начнется всеобщая забастовка, во время которой детские сады и школы работать не будут. Обучение в специальных учебных заведениях будет продолжаться в обычном режиме.



Причина забастовки - отсутствие чистоты и санитарная опасность. Профсоюз учителей направил сообщение работникам образования города, в котором говорится: "В связи с забастовкой ответственных за уборку и содержание школ, Яффа Бен Давид согласовала с директором округа, доктором Сааром Харелем, что до окончания забастовки занятия в городе будут проводиться дистанционно".



Родителям учеников было разослано сообщение: "Согласно решению Министерства образования округа Хайфа и в свете забастовки работников, завтра занятия будут проводиться в системе Zoom". Детские сады в городе Хайфа закрыты из-за нехватки помощников воспитателей.



В свою очередь, родительский комитет попросил родителей и детей города "не приходить в Zoom". В своем сообщении они написали, что "Мы болезненно воспринимаем использование родителей и детей Хайфы в качестве инструмента борьбы и решительно протестуем против этого, мы не согласны ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях".



В своем заявлении они также написали, что "дистанционное обучение только усложняет жизнь родителей и детей. Оно затрудняет поиск решений для маленьких детей, дискриминирует семьи без средств и создает пробелы в образовании и эмоциональную уязвимость".

