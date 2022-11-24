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Хайфа остановилась, детсады закрыты, школьники учатся в zoom
24.11.2022 08:02 Аркадий Бочаровский

Хайфа остановилась, детсады закрыты, школьники учатся в zoom

Забастовка в муниципалитете Хайфы, начавшаяся 23 ноября, продолжится и сегодня, после конфликта между комитетом муниципальных работников и мэром Эйнат Калиш Ротем. 

Директора школ города сообщили родителям, что с сегодняшнего дня в системе образования города начнется всеобщая забастовка, во время которой детские сады и школы работать не будут. Обучение в специальных учебных заведениях будет продолжаться в обычном режиме.

Причина забастовки - отсутствие чистоты и санитарная опасность. Профсоюз учителей направил сообщение работникам образования города, в котором говорится: "В связи с забастовкой ответственных за уборку и содержание школ, Яффа Бен Давид согласовала с директором округа, доктором Сааром Харелем, что до окончания забастовки занятия в городе будут проводиться дистанционно". 

Родителям учеников было разослано сообщение: "Согласно решению Министерства образования округа Хайфа и в свете забастовки работников, завтра занятия будут проводиться в системе Zoom". Детские сады в городе Хайфа закрыты из-за нехватки помощников воспитателей.

В свою очередь,  родительский комитет попросил родителей и детей города "не приходить в Zoom". В своем сообщении они написали, что "Мы болезненно воспринимаем использование родителей и детей Хайфы в качестве инструмента борьбы и решительно протестуем против этого, мы не согласны ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях". 

В своем заявлении они также написали, что "дистанционное обучение только усложняет жизнь родителей и детей. Оно затрудняет поиск решений для маленьких детей, дискриминирует семьи без средств и создает пробелы в образовании и эмоциональную уязвимость".
 

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