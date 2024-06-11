



Хадж-2024: проблемы жителей севера Сирии

Не так давно жители северной Сирии вздохнули с облегчением, когда стало ясно, что организация Хаджа останется в руках связанного с сирийской оппозицией Комитета по Хаджу и Умре.



Теперь тысячи людей готовятся отправиться в путь, чтобы выполнить это священное и духовное обязательство.



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Хадж - один из пяти столпов ислама и обязательный долг каждого мусульманина, у которого есть средства.



Многие опасались, что после восстановления дипломатических отношений между Саудовской Аравией и режимом Асада в прошлом году паломничество может стать фактически запретным для тех, кто проживает в неконтролируемых режимом районах Сирии.



Жители этих районов опасались, что такое развитие событий может привести к тому, что ответственность за организацию Хаджа и Умры будет передана режиму, после того как с 2013 года ее функции выполнял Сирийский комитет по Хаджу и Умре при Национальной коалиции сирийской революции и оппозиционных сил.



Однако Сирийский комитет по делам Хаджа и Умры успешно сохранил контроль над ситуацией после того, как саудовские исследования показали, что многие сирийцы отказываются ехать в Дамаск, где находится штаб-квартира режима.



65-летняя Самия аль-Бакру говорит, что ее чувства "неописуемы" после того, как ее заявка на участие в паломничестве Хадж в этом году была одобрена, а это значит, что она наконец-то сможет посетить священные места, которые всегда мечтала посетить.



Несмотря на резкое увеличение регистрационного взноса по сравнению с предыдущими годами (в настоящее время стоимость одного паломника составляет около 6 000 долларов), ее радость не утихает. Этот взнос позволит оплатить все: получение паспорта, расходы на поездку, питание, транспорт и проживание с момента отправления и до возвращения.



Самия из города Идлиб рассказала "Аль-Араби аль-Джадид", родственному изданию The New Arab на арабском языке, что она переживала, что ей откажут в возможности отправиться в Хадж после того, как Саудовская Аравия восстановила дипломатические отношения с сирийским режимом в апреле 2023 года, но теперь ее мысли успокоились.



Что касается документов, необходимых для регистрации, Самия сказала, что заявителям нужен сирийский паспорт, который действителен до конца года. Как и другим, ей было трудно получить его, поскольку за паспортом можно обратиться только в режимные учреждения, которые находятся в режимных районах, куда она боялась ехать.



Поэтому она была вынуждена обратиться к местному маклеру, который помог ей совершить сделку. Она получила свой паспорт, но за двойную плату.

Для заполнения заявления ей также потребовались две фотографии на паспорт, заполнение анкеты для регистрации группы и копия подписанного договора с указанием группы, с которой она поедет.



Желающие зарегистрироваться для участия в паломничестве Хадж должны обратиться в офисы Комитета, которые расположены в Баб аль-Хава (район Идлиба), Баб аль-Саламе (район Алеппо), а также в офисах в турецких городах Рейханлы, Газиантеп и Стамбул.



Для желающих подать заявку выдвинуто множество условий, в том числе возрастные ограничения для паломников (приоритет отдается пожилым людям) и запреты для тех, кто ранее уже проходил этим маршрутом.



Семейные заявки могут подавать не более четырех человек.



В то время как Самия счастлива, что ее выбрали среди 3000 паломников из северной Сирии, которые отправятся в Хадж в этом году, 58-летний Низар Халлак был разочарован, в очередной раз попытавшись совершить Хадж.



Несмотря на то, что он неоднократно пытался совершить хадж на протяжении многих лет, до сих пор ему это не удавалось из-за критериев, установленных Комитетом, который отдает предпочтение людям старшего возраста.



Со слезящимися глазами, выражающими его страстное желание посетить святые места, Низар покорно говорит, что в этом году ему не суждено совершить Хадж, но он все еще надеется поехать в следующем году.



Низар, живущий в лагере для перемещенных лиц в Джиндиресе, в районе Алеппо, говорит, что поездка в Хадж станет путешествием всей его жизни.

Самер Биркдар, возглавляющий Комитет, сообщил, что с Министерством Хаджа и Умры Саудовской Аравии была достигнута договоренность о том, что Сирийскому комитету будет предоставлено 5200 мест для совершения Хаджа, а не 7700, как в прошлом году.



Эти места будут распределены между северной Сирией, которой будет выделено 3 000 мест, Турцией (2 000), Эрбилем (100) и Катаром (100).



По словам Биркдара, поскольку в этом году соглашение об условиях Хаджа с соответствующими саудовскими чиновниками было достигнуто так поздно, Комитет сократил процедуры, поскольку регистрация была открыта всего десять дней.



По словам Биркдара, в прошлом году приоритет отдавался тем, кто родился до 1960 года, но в этом "мы расширили дату рождения до 1962 года, чтобы увеличить количество".



"Мы спешили завершить все процедуры, снять жилье в Мекке и Медине и составить контракты на проживание, транспорт и провизию, - говорит Биркдар.



Затем были заключены соглашения с авиакомпаниями, которые будут перевозить паломников, добавляет он, отмечая, что даты путешествия начнутся в конце мая и продлятся до 12 июня.



Биркдар пояснил, что в этом году основной проблемой при организации паломничества стало отсутствие национального перевозчика для жителей северной Сирии и, как следствие, задержки в заключении сделки с соответствующими авиакомпаниями. В итоге им были предоставлены свободные места в расписании.



Среди других проблем - продолжительность поездок (22-34 дня), а также необходимость следовать транзитом через третьи страны, что создает различные препятствия и требует дополнительного содействия со стороны различных органов власти.



Омар Арадж, глава представительства Комитета по Хаджу и Умре в Баб аль-Хава, пояснил, что раньше из пограничного пункта Баб аль-Хава ежегодно отправлялось около 5-6 тысяч паломников в соответствии с согласованной квотой.



Однако в этом году министерство Саудовской Аравии на позднем этапе приняло решение о том, что для паломников, прибывающих из северной Сирии, в том числе из Идлиба и северного Алеппо, будет выделено только около 3000 мест.



По мнению Араджа, одним из положительных моментов этого сезона является то, что с администрацией турецкого контрольно-пропускного пункта была проведена предварительная координация, чтобы не возникло проблем с документами паломников.



Идея заключается в том, что любые вопросы могут быть решены до даты поездки, что, как мы надеемся, обеспечит путешественникам беспроблемное путешествие.



Он подтвердил, что паломники начнут въезжать в Турцию с 29 мая и что первые рейсы Хаджа будут отправлены в этот день "с Божьей помощью".



После того как 1 июня начались первые поездки в Хадж, более 20 паломников были возвращены на север Сирии и не допущены к совершению Хаджа в этом году под предлогом того, что их паспорта были подделаны, несмотря на то, что они были зарегистрированы в Комитете по Хаджу и Умре.



Это вызвало споры из-за отсутствия официального ответа, а также из-за того, что не было предложено никаких решений для решения этой деликатной и критической проблемы.



Комитет по Хаджу критикуют за то, что он не создал никаких механизмов для проверки паспортов перед поездкой, чтобы убедиться, что они действительны и не подделаны.



