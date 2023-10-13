Гутерриш призвал Израиль "предотвратить гумкатастрофу"
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно "предотвратить гумкатастрофу" в Газе.
Таким образом он прокомментировал призыв ЦАХАЛа к палестинцам на севере анклава эвакуироваться на юг.
"Генеральный секретарь и его команда находятся в постоянном контакте с израильскими властями, призывая их предотвратить гуманитарную катастрофу", — сообщил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.
На вопрос журналистам о сроках, он ответ: "Я могу сказать вам только то, что нам сказали: часы тикают".
По словам Дюжаррика, агентство ООН по делам палестинских беженцев объявило о переносе своей деятельности на юг Газы, но некоторые сотрудники попросили остаться на севере.
"Мы не призываем людей переезжать. Люди должны сами принимать решения и иметь возможность быть в безопасности в своих домах", — добавил он.