



Гутерриш призвал Израиль "предотвратить гумкатастрофу"

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль немедленно "предотвратить гумкатастрофу" в Газе.



Таким образом он прокомментировал призыв ЦАХАЛа к палестинцам на севере анклава эвакуироваться на юг.



"Генеральный секретарь и его команда находятся в постоянном контакте с израильскими властями, призывая их предотвратить гуманитарную катастрофу", — сообщил представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик.



На вопрос журналистам о сроках, он ответ: "Я могу сказать вам только то, что нам сказали: часы тикают".



По словам Дюжаррика, агентство ООН по делам палестинских беженцев объявило о переносе своей деятельности на юг Газы, но некоторые сотрудники попросили остаться на севере.



"Мы не призываем людей переезжать. Люди должны сами принимать решения и иметь возможность быть в безопасности в своих домах", — добавил он.