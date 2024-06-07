



Гутерриш предупреждает о риске более широкого конфликта между Израилем и Ливаном

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает к прекращению боевых действий на границе между Ливаном и Израилем, предупреждая о риске более масштабного конфликта.



Премьер-министр Биньямин Нетаниягу, посетивший северную пограничную зону, предупредил в среду, что Израиль "готов к очень интенсивной операции" вдоль границы.



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В последние дни усилились ежедневные артиллерийские перестрелки между "Хезболлой" и Израилем.



"Поскольку перестрелки продолжаются, Генеральный секретарь вновь призывает стороны срочно прекратить огонь", - говорится в заявлении пресс-секретаря ООН Стефана Дюжаррика.



"Эти перестрелки могут спровоцировать более масштабный конфликт с разрушительными последствиями для региона", - добавляет он.



Гутерриш также призывает к соблюдению резолюции СБ ООН 1701, которая положила конец войне между Израилем и "Хезболлой" в 2006 году. Террористическая группировка не выполнила резолюцию, согласно которой она должна была отступить от границы с Израилем к северу от реки Литани. Однако в заявлении Гутерриша избегается критика "Хезболлы" за это нарушение.





