



Гутерриш оценил возможность замены UNRWA

Генсек ООН Антониу Гутерриш не считает, что возможно заменить какой-либо другой организацией Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам, чьи сотрудники обвинены в участии в резне 7 октября.



"Ни одна другая организация не имеет столь значимого присутствия в Газе. Нет другой организации, которая могла бы сейчас заменить UNRWA", - считает Гутерриш.



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Он также попытался объяснить "полезность" агентства в вопросе доставки помощи в Газу с экономической точки зрения.



"По историческим причинам затраты UNRWA намного ниже, чем расходы других агентств. Зарплаты, выплачиваемые UNRWA, составляют одну треть зарплат, выплачиваемых ЮНИСЕФ или другими организациями ООН. Потому повторюсь, что любая попытка замены невозможна", - добавил он.