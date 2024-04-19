



Гутерриш: нужно остановить цикл возмездия на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш повторил призыв к сдержанности и деэскалации, чтобы избежать широкомасштабной войны в регионе.



Таким образом в Организации Объединенных Наций отреагировали на ответный удар Израиля по Ирану.



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"Генеральный секретарь осуждает любые акты возмездия и призывает международное сообщество работать вместе, чтобы предотвратить любое дальнейшее развитие событий, которое может привести к разрушительным последствиям для всего региона и за его пределами", - сказал его представитель Стефан Дюжаррик.

