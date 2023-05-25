



ГУР еще раз повторяет: россияне на территории РФ действуют самостоятельно

Россияне на территории РФ действуют самостоятельно. Об этом в очередной раз заявили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины, комментируя события в Белгородской области РФ и появляющиеся в связи с ними вбросы о причастности к этому украинской разведки..



Так, представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов подчеркнул, что "Русский добровольческий корпус" (РДК) и легион "Свобода России" осуществляют свои операции самостоятельно, согласно собственными целям и планам.



"РДК и легион "Свобода России" уже сделали соответствующие заявления: это граждане РФ, и на территории своей родины, которая сейчас называется РФ, они действуют самостоятельно, согласно своим задумкам и целям. Украина, конечно, наблюдает за этими событиями, но граждане РФ на территории РФ действуют самостоятельно", - представитель украинской разведки в эфире национального телемарафона в четверг, 25 мая.



По словам Юсова, в результате этих событий весь мир увидел, что "конструкция путинского режима достаточно шаткая".



"Люди, способные бороться, в том числе с оружием в руках, с путинским режимом, имеют большую поддержку на территории РФ, в том числе среди местного населения. Их действия набирают оборотов, это уже не первые события, не первые внутренние российские конфликты, и они становятся все более масштабными. И география расширяется. Думаю, в ближайшее время можно ожидать продолжение", - отметил Юсов.



Напомним, ранее в легионе "Свобода России" заявили, что операция в Грайворонском районе Белгородской области РФ прошла успешно и ее цели были достигнуты.



"Мы придем снова. Белгород, Брянск, Курск, Воронеж, Ростов, Москва - ждите нас", - сказал боец с позывным "Цезарь".



"Вместе с РДК на территории России мы использовали технику, которую в свое время армия кремлевских зомби отобрала у ВСУ под Бахмутом. Эту технику мы успешно "перетрофеили" и вернули назад", - сказал представитель легиона.



По его информации, общие потери за операцию составили 2 человека погибшими и 10 ранеными. В свою очередь в РДК сообщили, что у них потери погибшими отсутствуют, однако есть двое раненых.



Напомним также и о том, что ранее представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Черняк в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил, что легион "Свобода России" и "Русский добровольческий корпус" проводят операцию в Белгородской области РФ, что "является следствием агрессивной политики путинского режима и вторжения российских войск на территорию Украины". "Мы подтверждаем, что легион "Свобода России" и РДК тесно сотрудничают и взаимодействуют с ГУР Минобороны Украины", - сообщил представитель военной разведки.



22 мая 2023 года, около 14:00, легион "Свобода России" и РДК заявили, что "освободили" Козинку Белгородской области РФ и зашли в город Грайворон.



В Telegram-канале легиона "Свобода России" было размещено обращение к жителям РФ: "Жители России! Мы - такие же россияне, как и вы. Нас отличает только то, что мы не хотели большего признания действий преступников у власти и взяли оружие, чтобы отстоять нашу свободу и свободу. Но сегодня всем пришло время взять на себя ответственность за свое будущее. Диктатуре Кремля пора положить конец: Легион возвращается домой".