



Грузия не будет вводить прямых санкций против России, - премьер-министр

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что экономика страны рухнет, если она введет прямые санкции против России.



"Мы нанесем вред своему народу, если введем санкции против России", - заявил Гарибашвили, выступая в среду на экономическом форуме в Катаре.



Он отметил, что Грузия поддерживает Украину и украинский народ, но вводить прямые санкции против России не будет.



"Наш товарооборот с Россией составляет менее миллиарда долларов. Для сравнения: Евросоюз всего за четыре дня торгует с Россией, сколько мы торгуем за год. Где логика, когда нас призывают вводить санкции против России?" - сказал Гарибашвили.



По его словам, некоторые украинские политики очень хотели бы, чтобы в Грузии был открыт "второй фронт" против России, но этого не произойдет.



"Грузия - небольшая нация с населением в четыре миллиона человек, поэтому важно сохранять в стране мир, стабильность и безопасность. Моя обязанность - защищать интересы своего народа", - заявил Гарибашвили.