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Группу “Коррозия металла” оштрафовали за якобы фашистскую символику
28.04.2024 23:30 MIGnews.com

Группу “Коррозия металла” оштрафовали за якобы фашистскую символику

Причиной для задержания стал символ коловрата на мерче. Но в группе заявляют, что это просто фирменный знак ”Паука” — членистоногий с крутящимися лапками. Сейчас фанаты собирают деньги на адвоката.

Лидер ”Коррозии металла” Сергей Троицкий сейчас в нижегородском суде, а остальные останутся в изоляторе. Он и участники группы оштрафованы. Представитель группы рассказал, что музыкантам необходимы лекарства и медпомощь.

По словам представителя, Троицкий остался сидеть в холодной камере с бетонным полом. Известно, что у лидера группы Сергея Троицкого Паука травма позвоночника еще с 2017 года, и он недавно перенес микроинсульт. А значит, нужны лекарства, сумка с которыми осталась в заведении, где проходил концерт. 

Остальных артистов группы отпустили.

 

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