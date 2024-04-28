



Группу “Коррозия металла” оштрафовали за якобы фашистскую символику

Причиной для задержания стал символ коловрата на мерче. Но в группе заявляют, что это просто фирменный знак ”Паука” — членистоногий с крутящимися лапками. Сейчас фанаты собирают деньги на адвоката.



Лидер ”Коррозии металла” Сергей Троицкий сейчас в нижегородском суде, а остальные останутся в изоляторе. Он и участники группы оштрафованы. Представитель группы рассказал, что музыкантам необходимы лекарства и медпомощь.



По словам представителя, Троицкий остался сидеть в холодной камере с бетонным полом. Известно, что у лидера группы Сергея Троицкого Паука травма позвоночника еще с 2017 года, и он недавно перенес микроинсульт. А значит, нужны лекарства, сумка с которыми осталась в заведении, где проходил концерт.



Остальных артистов группы отпустили.



