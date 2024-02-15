Новости » Политика
Гриффитс "дал заднюю", стал оправдывать и пояснять слова про ХАМАС
15.02.2024 20:45 MIGnews.com

Гриффитс "дал заднюю", стал оправдывать и пояснять слова про ХАМАС

На фоне возмущения чиновник ООН утверждает, что ХАМАС совершал террористические акты, даже если не был внесен в список признанных СБ ООН террористических группировок

На фоне возмущения в Израиле по поводу его заявления о том, что ХАМАС не является террористической организацией, заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс предпринимает некоторые действия по устранению последствий.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

"Просто чтобы прояснить: ХАМАС не входит в список групп, обозначенных Советом Безопасности ООН как террористические организации", - написал он в своем Х.

"Это не делает их террористические акты 7 октября менее ужасными и предосудительными, о чем я постоянно твержу", - говорит Гриффитс.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы