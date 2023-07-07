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Грета Тунберг предстанет перед судом
07.07.2023 15:22 Алина Груднева

Грета Тунберг предстанет перед судом

В июле экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по делу о неповиновении полиции.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Швеции.

Речь идет об акции протеста, которая состоялась 19 июня. Грета вместе с другими демонстрантами блокировали нефтяные танкеры в порту Мальме. Требование полиции покинуть это место она проигнорировала.

Если вину Тунберг признают, ей светит около шести месяцев тюрьмы или штраф.

"Климатический кризис уже является вопросом жизни и смерти для бесчисленного количества людей. Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а физически остановить инфраструктуру ископаемого топлива", — отметила экоактивистка.

По данным издания, Тунберг и еще трое протестующих предстанут перед судом 24 июля.

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