



Грета Тунберг предстанет перед судом

В июле экоактивистка Грета Тунберг предстанет перед судом по делу о неповиновении полиции.



Об этом сообщает ВВС со ссылкой на прокуратуру Швеции.



Речь идет об акции протеста, которая состоялась 19 июня. Грета вместе с другими демонстрантами блокировали нефтяные танкеры в порту Мальме. Требование полиции покинуть это место она проигнорировала.



Если вину Тунберг признают, ей светит около шести месяцев тюрьмы или штраф.



"Климатический кризис уже является вопросом жизни и смерти для бесчисленного количества людей. Мы решили не быть сторонними наблюдателями, а физически остановить инфраструктуру ископаемого топлива", — отметила экоактивистка.



По данным издания, Тунберг и еще трое протестующих предстанут перед судом 24 июля.