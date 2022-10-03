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Греция "открыта" для переговоров с Турцией при одном условии
03.10.2022 00:17 Ольга Белозерова

Греция "открыта" для переговоров с Турцией при одном условии

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас заявил, что его страна открыта для переговоров с Турцией, но только в том случае, если Анкара прекратит свои провокации.

Об этом сообщает Sky News.

"Турция должна выбрать, будет ли она вести такой диалог или нет, но основным компонентом должна быть деэскалация", - заявил Дендиас в интервью газете Proto Thema.

В последние месяцы отношения между Грецией и Турцией значительно ухудшились.

Никос Дендиас подчеркнул: "Тот, кто несет ответственность за деэскалацию, - это тот, кто вызывает эскалацию, то есть Турция". По его словам, Турция резко увеличила количество полетов и нарушений воздушного пространства Греции и что ее поведение служит "ревизионистскому нарративу".

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