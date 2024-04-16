



Греция не будет передавать истребители F-16 Украине: самим нужны

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг сообщения СМИ о том, что страна может поддержать Украину старыми истребителями F-16. Об этом он заявил в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.



Мицотакис заявил, что они нужны Греции для обороны, поэтому Украине их не дадут. Хотя страна находится на правильной стороне истории - осуждает Россию и поддерживает ВСУ.



"Я хотел бы уточнить, что мы не готовы предоставить Украине самолеты F-16. Такая информация появилась в СМИ, но она не соответствует действительности", - сказал он.



Мицотакис признал, что Греция исторически имела сильные связи с Россией на уровне культуры и религии, однако политику Кремля там не поддерживают.



"Греция - страна, которая не только уважает, но и защищает принципы международного порядка. И она всегда была на правильной стороне истории. Так происходит и сейчас, когда Украина защищается от жестокого российского вторжения... Я пообещал продолжать поддерживать Украину по мере наших возможностей, не ставя под угрозу нашу собственную способность защищаться, потому что мы также живем в сложной части мира", - объяснил он позицию Греции по F-16.



Напомним, ранее издание News Break сообщило, что Украина может получить до 32 истребителей F-16 от Греции. Отмечалось, что в целом Греция планирует продать 108 истребителей разного типа, подлежащих выведению из строя.