



Грант Шеппс: Союзники должны признать, что мы живем в "довоенном мире"

Грант Шеппс в интервью для The Telegraph, посвященной 75-летию НАТО, заявил, что страны Альянса, которые не тратят 2% ВВП на оборону, играют в "русскую рулетку" с будущим Запада.



Министр обороны Великобритании отметил, что в прошлом году только 11 членов НАТО достигли целевого показателя в 2%, впервые установленного почти два десятилетия назад, причем Франция и Германия были в числе стран, которые тратили на оборону меньше. На данном этапе все надеются, что в этом году эта цифра вырастет до 18, причем Париж и Берлин недавно заявили, что достигнут целевого показателя в 2024 году. Стоит отметить тот тревожный факт, что другие страны Альянса, состоящего из 32 стран, этого не сделали. И возникает вопрос: они думают, что другие будут делать или просто сначала сделают, а потом скажут?



Говоря о годовщине создания военного блока, Шеппс сказал: "Отдавать дань прошлому НАТО недостаточно. Сегодня мы должны вновь серьезно задуматься о будущем Альянса. Мы перешли от послевоенного к предвоенному миру".

