



Госдепартамент США одобрит продажу Украине систем NASAMS

Госдепартамент США решил одобрить возможную продажу Украине зенитно-ракетной системы NASAMS и оборудование к ней ориентировочной стоимостью $285 миллионов. Агентство по сотрудничеству в области безопасности и обороны выдало необходимую сертификацию и сообщило Конгрессу.



В Госдепе сообщили, что правительство Украины обратилось в США с просьбой продать NASAMS.



"Эта продажа поддержит цели внешней политики и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем улучшения безопасности страны-партнера, которая является силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", – отметили в Государственном департаменте США.



NASAMS – это передвижной зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для борьбы с ракетами, самолетами и другими воздушными целями на малых и средних высотах.