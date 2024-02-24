



Госдеп подсчитал, сколько боеприпасов РФ получила от КНДР

Россия с сентября прошлого года получила от КНДР свыше 10 тысяч контейнеров с боеприпасами и материалами для их изготовления.



Об этом говорится отчете Госдепа о подсанкционных лицах.



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Уточняется, что часть поставок военной помощи из КНДР осуществлялись через Восточный порт.



"В частности, более 7400 контейнеров с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, были доставлены в Россию через терминал ООО "Восточная Стивидорная Компания" (ВСК) в порту "Восточный", - сказано в сообщении.



Кроме того, контейнеры с боеприпасами и материалами, связанными с боеприпасами, также доставлялись в РФ через военно-морскую ракетную базу "Дунай".