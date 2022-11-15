



Голосование в ООН: посла Украины проинформировали о позиции Израиля

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук был проинформирован о том, что Израиль разочарован тем, как Украина проголосовала за последнюю резолюцию в ООН, касающуюся Израиля.



Позицию Израиля донесли Симона Гальперин, глава Евроазиатского отдела министерства иностранных дел, и Амир Вайсброд, начальник отдела международных организаций, сообщает Times of Israel.



"Послу было ясно дано понять, что такое поведение не отражает отношений между дружественными государствами, которые разделяют ценности, особенно в свете поддержки Израилем Украины в ряде важных резолюций ООН и в широкой гуманитарной помощи", - говорится в заявлении израильского МИДа.