



Годы засухи подтолкнули Кению к плану посадки 15 миллиардов деревьев

Президент Кении Уильям Руто хочет, чтобы в течение следующего десятилетия в его стране было посажено 15 миллиардов деревьев в рамках программы по прекращению повторяющихся засух.



План предусматривает выращивание пяти миллиардов деревьев за пять лет и еще 10 миллиардов к 2032 году, сказал Руто на митинге в столице Найроби в четверг.



"Это в итоге приведет к реабилитации и восстановлению 10,6 млн га", — сказал он.



Руто, вступивший в должность в прошлом месяце, присоединяется к глобальным и региональным кампаниям по сдерживанию изменения климата путем посадки деревьев, в том числе к инициативе Африканского союза "Великая зеленая стена" стоимостью 8 миллиардов долларов США для восстановления деградировавших ландшафтов, в основном в Сахеле, и к предложению Эфиопии посадить 4 миллиарда деревьев. Хотя программы столкнулись с неудачами отчасти из-за беспрецедентной засухи, ученые утверждают, что лесонасаждение является одним из лучших способов борьбы с глобальным потеплением.



"Изменение климата усложняет наш план социально-экономических преобразований и достижения целей устойчивого развития", — сказал Руто. "Окончательное решение включает в себя озеленение нашей страны до более чем 30% древесного покрова к 2032 году".



В Кении, где более 90 % земель засушливы или полузасушливы, в течение трех лет не выпадали дожди, что вызвало самую сильную засуху за последние четыре десятилетия и потерю не менее 2,5 миллионов голов скота. Ситуация, усугубляемая более дорогими удобрениями и другими товарами, привела к тому, что инфляция ускорилась самыми быстрыми темпами за последние пять лет, а центральный банк повысил процентные ставки.



Проект "будет осуществляться молодежными и женскими группами, гражданским обществом, общественными и религиозными организациями с привлечением частного сектора и государственного финансирования", — сказал Руто.



Правительство планирует немедленно нанять дополнительно 3300 лесничих для поддержки программы.



Кампания может помочь позиционировать Руто как зеленого лидера в преддверии международного климатического саммита в Шарм-эль-Шейхе, Египет, в следующем месяце. Более 90% электроэнергии из национальной сети Кении поступает из возобновляемых источников энергии, таких как подземный пар, ветер и солнечная энергия.



Президент Кении говорит, что Африка должна перешагнуть через ископаемое топливо.



Ранее в этом месяце он призвал Африку использовать более чистые источники энергии, заявив, что "вместо того, чтобы идти по стопам ископаемого топлива тех, кто шел раньше, мы можем перепрыгнуть через эту грязную энергию".