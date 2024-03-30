



Годовщина ареста журналиста WSJ Гершковича в РФ: Байден дал обещание

Президент США Джо Байден сделал заявление по случаю годовщины со дня ареста в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, обвиняемого в "шпионаже".



Соответствующее заявление опубликовал Белый дом.



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По словам американского лидера, преследование в РФ американского журналиста, который выполнял свою работу, является несправедливым и незаконным.



"Мы заставим Россию заплатить свою цену за возмутительное использование американских граждан в качестве разменной монеты. Мы продолжим всеми силами противостоять тем, кто пытается напасть на прессу и журналистов - столпы свободного общества", - пообещал Байден.



В годовщину ареста Гершковича газета The Wall Street Journal представила выпуск, который вышел с пустым прямоугольником на первой полосе. Рядом была размещена его фотография, а надпись гласила: "Здесь мог бы быть его репортаж". Каждая вторая статья и заголовок на первой полосе касались Гершковича.